Quase 40 feridos em tornado no oeste da Alemanha

Um tornado deixou quase 40 feridos, "vários deles graves", na cidade alemã de Paderborn (oeste), informou, esta sexta-feira, um porta-voz da polícia à AFP.

"Trinta e oito feridos, vários deles graves, foram trasportados para o hospital", informaram os bombeiros desta localidade no Twitter. Uma pessoa "está em risco de vida", informou a polícia local.

O fenómeno provocou danos materiais importantes nesta localidade da região da Renânia do Norte-Westfalia, castigada por uma tempestade que atualmente cruza os céus da Alemanha depois do registo de temperaturas incomumente elevadas.

Na região vizinha da Renânia-Palatinado, um homem de 38 anos morreu atingido por uma descarga elétrica ao entrar num porão inundado pela tempestade, informou a polícia de Koblenz.

A tempestade provocou inúmeros destroços em toda a região do oeste da Alemanha, derrubando telhados e arrancando árvores. Fotos nas redes sociais também mostraram carros capotados.

Um porta-voz dos bombeiros disse que um tornado também se terá formado em Lippstadt, a 30 quilómetros de Paderborn, sem que até ao momento tenham sido registados feridos.

O campanário da igreja da cidade foi arrancado pela força dos ventos. Em Paderborn, a polícia avaliou em vários milhões de euros os danos causadaos pela tempestade, que mobilizou até 350 efetivos do pessoal de emergência.

O tráfego ferroviário sofreu perturbações e a polícia pediu aos moradores que permanecessem em casa.

Os serviços meteorológicos lançaram alertas de tempestades para esta sexta, com rajadas de ventos de até 130 km/hora. A previsão é de que as tempestades, que começaram no oeste do país, se desloquem para o este da Alemanha durante a noite.