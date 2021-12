Quatro crianças morrem num incêndio em Londres

JN/Agências Ontem às 23:54 Facebook

Quatro crianças morreram num incêndio em casa, esta quinta-feira, no sul de Londres, no Reino Unido.

Oito corporações e cerca de 60 bombeiros acorreram ao fogo numa casa em Sutton, onde foram confrontados com "um intenso incêndio em todo o rés-do-chão". Os bombeiros encontraram as quatro crianças pequenas dentro da habitação e tentaram realizar manobras de suporte básico de vida, mas as vítimas acabaram por ser pronunciadas mortas já hospital.

"Este é um incidente que deixou todos em profunda tristeza", disse o Comissário dos Bombeiros de Londres Andy Roe. "Os meus pensamentos estão com a família e amigos das crianças, toda a comunidade local e todos aqueles que serão afetados por este incêndio".

A polícia adiantou apenas que as quatro crianças tinham uma relação de parentesco entre si e que família e equipas de socorro vão ter apoio psicológico.

As equipas de bombeiros foram chamadas à propriedade cerca das 18.55 horas.