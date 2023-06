Quatro crianças morreram num incêndio em casa nos EUA após o pai sair de casa

Beatriz Mota Hoje às 15:16 Facebook

Quatro crianças, com idades compreendidas entre um e cinco anos, morreram num incêndio em Memphis, Estados Unidos, na quarta-feira. O pai foi detido sob suspeita de ter deixado os menores sozinhos em casa.

Os Bombeiros de Memphis chegaram ao local meia hora depois do início do incêndio que terá espoletado por volta das 15 horas, locais (21 horas em Portugal continental). O fogo ocorreu na East Alston Avenue, num complexo de apartamentos, e a causa é ainda desconhecida.

As autoridades detiveram o pai sob suspeita de deixar as crianças em casa sem ninguém a supervisioná-las, visto que a mãe tinha saído para "fazer uns recados", informa o "Dailymail".

Uma testemunha contou à "Fox 13" que, em conversa com o pai, este lhe teria dito que "saiu brevemente para fazer um recado na rua". Até agora ainda não foi feita nenhuma acusação.

As crianças tinham um, três, quatro e cinco anos, e o avô conta que a menor de três anos tinha comemorado o aniversário no dia anterior à tragédia.

Um casal que estava a passar no local na hora do incêndio relatou que tentou ajudar e que tomou conhecimento de que um grupo de crianças tinha tentado entrar em contacto com o 911 (número de emergência da América do Norte), mas sem sucesso.

A testemunha contou que foi nesse momento que entrou em contacto com a mãe dos menores, através do Facebook, e a alertou para o fogo.

Foram chamados 50 bombeiros ao local, tendo o incêndio sido controlado duas horas após o início do combate às chamas.