Quatro feridos e 90 casas danificadas por tornado na Florida

Quatro pessoas ficaram feridas e pelo menos 90 habitações ficaram destruídas ou danificadas à passagem de um tornado pela Florida, nos Estados Unidos.

De acordo com as autoridades do condado de Lee, citadas pela agência Efe, não há registo de vítimas mortais, mas quatro pessoas sofreram ferimentos.

A passagem do tornado, domingo de manhã, causou danos em 28 casas, pelo menos outras 62 ficaram inabitáveis e sete mil habitações ficaram sem energia elétrica.

A Florida, assim como os vizinhos estados a norte, tem estado sob intensa queda de neve nos últimos dias, devido à passagem de uma frente fria pela região.