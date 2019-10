Quatro linces-ibéricos mortos desde janeiro

Hoje às 11:39, atualizado às 11:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos quatro linces-ibéricos já foram mortos desde o início do ano, "às mãos de caçadores", nos montes de Toledo, na comunidade autónoma de Castilla-La Mancha, no centro de Espanha.

A denúncia é da organização espanhola Ecologistas en Acción, que frisa que os animais faziam parte do programa de reintrodução em Portugal e Espanha. Duas das mortes ocorreram no mês de setembro, frisa a associação, que explica os métodos utilizados para abater os animais: dois foram mortos a tiro e dois com armadilhas de controlo de predadores.