Quatro milhões de militares na Venezuela? ONG desmente

JN/Agências Hoje às 07:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma organização não governamental (ONG) venezuelana denunciou que o número de militares contemplado no Orçamento do Estado (OE) do país para 2023, "mais de quatro milhões de militares", não corresponde à realidade.

"O projeto de OE para 2023 contempla 4.408.103 militares como pessoal permanente a tempo inteiro, sob a tutela do Ministério da Defesa. Não há esse número de militares nos quatro componentes" das Forças Armadas do país, disse a advogada e ativista dos direitos humanos Rocío San Miguel, num comunicado da ONG Control Ciudadano (CC).

No Exército, na Marinha, na Força Aérea e na Guarda Nacional Bolivariana [polícia militar] "não existe essa quantidade de efetivos militares", sendo "desconhecida a procedência desse número, especialmente se se compara com o orçamento atribuído", indicou a presidente da CC, denunciando que as autoridades "continuam a mentir ao país, violando a Constituição".

PUB

O número de oficiais militares do Ministério da Defesa da Venezuela aparece num documento sobre recursos humanos, da subcomissão de Economia, Finanças e Desenvolvimento, apresentado para debate pelo deputado do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, no poder) José Gregório Vielma Mora.

O documento precisa que dos 4.408.103 oficiais militares fixos, 2.743.895 são homens e 1.934.208 são mulheres.

"A força militar de um país é um assunto muito sério, não deve levar à confusão e é irresponsável inflacionar os números de forma fictícia, como se reflete no projeto de lei prestes a ser aprovado", disse Rocío San Miguel.

Por outro lado, a CC divulgou uma resolução do Ministério da Defesa da Venezuela, na qual o ministro da Defesa, general Vladimir Padrino López, aprovou a criação de seis unidades administradoras descentralizadas para execução do OE para 2023.

A ONG referiu que, desde 2017, não há divulgação pública detalhada do OE para as Forças Armadas do país e as "memórias e contas" não são conhecidas desde 2015.