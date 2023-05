Quatro mineiros mortos em tiroteio com a polícia no território Yanomami do Brasil

JN/Agências Hoje às 17:37 Facebook

Quatro mineiros clandestinos morreram num tiroteio na reserva indígena Yanomami, na Amazónia brasileira, onde decorre uma grande operação para acabar com a extração do ouro, anunciaram, esta segunda-feira, fontes oficiais do Brasil.

O confronto ocorreu na noite de domingo no âmbito de uma operação de controlo de um depósito ilegal conhecido como "Oro mil", localizado dentro da terra indígena Yanomami, a maior do Brasil e que faz fronteira com a Venezuela.

Segundo as autoridades brasileiras, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) "foram recebidos a tiro por garimpeiros ilegais que atuam na região".

Segundo a nota de imprensa da PRF, o ataque ocorreu no momento em que uma aeronave das forças de segurança brasileiras tentava aterrar no local.

Os mineiros, equipados com "armas de alto calibre, dispararam contra os agentes numa tentativa de os repelir", mas sem sucesso.

"Os policias defenderam-se e alvejaram quatro homens armados que acabaram por não resistir aos ferimentos", acrescenta-se no comunicado.

Na sequência desta operação, os polícias apreenderam "um arsenal de armas, incluindo um fuzil, três pistolas, sete espingardas e duas miras, além de munições de diversos calibres, carregadores e outro material bélico", lê-se ainda.

Este incidente acontece um dia depois de um indígena ter morrido e outros dois terem ficado feridos noutro ataque alegadamente perpetrado por mineiros clandestinos numa comunidade também situada em território Yanomami.

A vítima mortal foi identificada como sendo Ilson Xirixana, de 36 anos, e que era funcionário no posto de saúde da reserva.

O clima de tensão entre os invasores e yanomamis tem vindo a aumentar desde janeiro, quando o Governo de Lula da Silva iniciou uma operação para expulsar todos os mineiros que trabalham na região.

Lula da Silva, que assumiu a presidência do Brasil em 1 de janeiro, declarou o estado de emergência em face da grave situação humanitária nessa zona, provocada em parte pela intensa atividade dos mineiros, que contaminaram os rios com mercúrio e devastaram parte do território dos yanomamis, habitado por cerca de 30 mil indígenas.

Segundo um balanço recente, nos últimos quatro meses, foram destruídos cerca de 300 acampamentos de mineiros ilegais no território dos yanomamis, ainda que a atividade ilegal continue a registar-se na zona.