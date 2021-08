Quatro mortes por covid-19 em 24 horas numa escola dos EUA

Ana Matos Hoje às 15:55 Facebook

Três professores e um assistente de educação da mesma escola, em Broward, na Florida, morreram vítimas de covid-19 em 24 horas. De acordo com o jornal Insider, três dos quatro mortos não estavam vacinados. Contudo, Anna Fusco, presidente do sindicato dos professores de Broward, revelou que um deles já tinha a inoculação agendada. Os quatros profissionais estavam nas férias de verão quando foram infetados e morreram pouco antes do início do ano letivo.

No início desta semana, o conselho de Escolas Públicas do Condado de Broward voltou a exigir o uso de máscara a todos os alunos, funcionários e visitantes quando as aulas começarem a 18 de agosto. A única exceção será para os alunos com problemas de saúde ou crianças com um plano educativo individual.

A decisão desafia o governador da Florida, Ron DeSantis, que ameaçou retirar o financiamento aos distritos escolares, incluindo a retenção de pagamentos para os membros do Conselho Escolar e para o diretor, caso a medida se mantenha.

As Escolas Públicas do Condado de Marion, Florida, que fica quatro horas a norte de Broward, revelaram que quatro membros do corpo docente também morreram de covid-19 durante o verão.

Em julho, Ron DeSantis emitiu uma ordem executiva que proíbe a utilização de máscaras nas escolas públicas da Florida, apesar do aumento de casos entre crianças neste estado. No início desta semana, mais de 800 médicos da região assinaram uma carta aberta a DeSantis, pedindo-lhe que reveja a ordem implementada.

"Na última semana de julho, pelo menos 35 crianças foram hospitalizadas todos os dias por covid-19 na Florida, um número que é muito provavelmente subestimado desde que o governador DeSantis parou de partilhar as estatísticas da covid-19", lê-se na carta.

Em vez de emitir novas ordens relativas à utilização da máscara, DeSantis lançou um programa para que as clínicas fornecessem anticorpos monoclonais Regeneron à população - o mesmo tratamento que Donald Trump recebeu quando testou positivo para a covid-19.

Pelo menos seis condados da Florida vão obrigar à utilização de máscara no início de ano letivo, incluindo Broward, Leon, Alachua, Miami-Dade, Hillsborough e Orange.