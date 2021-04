Quatro mortos à facada em lar para pessoas com deficiência na Alemanha

JN/Agências Hoje às 12:58 Facebook

Quatro pessoas foram assassinadas e outra ficou gravemente ferida num centro para pessoas com deficiência perto de Berlim, tendo uma funcionária do estabelecimento sido detida por suspeita da autoria do crime.

As vítimas, dois homens e duas mulheres, foram esfaqueadas até à morte na noite de quarta-feira neste centro em Potsdam, uma cidade próxima de Berlim, de acordo com o jornal Bild.

A polícia alemã, por sua vez, não deu detalhes sobre a arma utilizada no crime.

"Os ferimentos de todas as vítimas são, segundo as constatações, o resultado do uso de violência extrema e intensa", disse a polícia alemã num comunicado, sem dar detalhes sobre as circunstâncias dos assassínios.

A procuradoria alemã planeia esclarecer os factos decorridos neste estabelecimento durante o dia de hoje.

Uma funcionária do estabelecimento, de 51 anos e "sobre quem há fortes suspeitas" de ser a autora dos factos, foi presa, acrescentaram os investigadores ao especificar que as motivações dos crimes permanecem, nesta fase, "indeterminadas".

A mulher recusou-se, até agora, a comentar o ocorrido, referiu o Bild.

Os corpos foram encontrados em salas diferentes.

O centro Thennelda-von-Saldern-Haus é especializado em acolher e apoiar pessoas com deficiências físicas ou mentais, em particular cegas ou autistas. Cerca de 65 pessoas vivem nesta estrutura que emprega mais de 80 pessoas.

Equipas de polícias especializadas foram enviadas ao local para identificar vestígios e evidências.

O líder da região de Brandeburgo, da qual Potsdam é a capital, Dietmar Woidke, disse estar "chocado com esta notícia horrível".

"Os meus pensamentos estão com as vítimas e com os seus entes queridos", disse Woidke, destacando que foi um "dia difícil" para a região.

Por sua vez, o autarca da cidade, Mike Schubert, considerou que foi um "ato incompreensível".

Uma cerimónia em memória das vítimas está marcada para hoje à noite, de acordo com Matthias Fichtmüller, do conselho teológico do estabelecimento.