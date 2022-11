Português detido por suspeita de matar quatro pessoas num atropelamento em Espanha

JN Hoje às 11:16, atualizado às 11:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro pessoas morreram vítimas de um atropelamento e fuga em Torrejon de Ardoz, nos arredores de Madrid, este domingo de madrugada, disse fonte dos serviços de emergência locais. Um cidadão de nacionalidade portuguesa foi detido, por suspeita de ter atirado o carro intencionalmente contra as pessoas.

Uma mulher, de 70 anos, e três homens, de 40, 60 e 17 anos, morreram atropeladas, na madrugada deste domingo, vítimas de um atropelamento e fuga em Torrejon de Ardoz. Sofreram fraturas e traumas múltiplos, indicaram as autoridades.

De acordo com o jornal espanhol ABC, um cidadão português, de 35 anos, foi detido pela Guardia Civil a cerca de 40 quilómetros do local do atropelamento. Circulava numa viatura amolgada e sem pára-choques dianteiro, acompanhado de dois menores espanhóis, de 16 e 17 anos, de nacionalidade espanhola, que serão familiares do adulto, suspeito de ser o condutor do carro que atropelou várias pessoas à saída de um restaurante durante um casamento de etnia cigana.

PUB

Os suspeitos foram detidos em Seseña, Toledo. O carro tinha várias manchas de sangue e estava bastante destruído. Os ocupantes abriram buracos no pára-brisas dianteiro, para poderem ver para a frente, e tinham milhares de euros em nota, de 10, 20 e 50 euros, escondidos debaixo do banco do condutor. As autoridades procuram ainda um sobrinho do adulto, que terá escapado a pé aquando da detenção.

As equipas de emergência médica, da Cruz Vermelha, uma ambulância municipal e elementos da Proteção Civil, que se deslocaram ao local, prestaram assistência a quatro feridos graves: duas mulheres, de 31 e de 30 anos, e dois homens, de 50 e de 43 anos, todos transferidos para diferentes unidades hospitalares próximas.

#SUMMA112 confirma esta madrugada el fallecimiento de cuatro personas tras ser atropelladas en la avenida de la Constitución en #TorrejondeArdoz.



Las circunstancias en las que se ha producido el suceso están siendo investigadas por @policia. pic.twitter.com/avDX9jNGoR - 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) November 6, 2022

A colisão, ocorrida pelas 2.40 horas (1.40 em Portugal continental), também causou ferimentos "potencialmente graves", de acordo com as equipas de emergência médica SUMMA112, em dois homens, de 21 e de 50 anos, levados para o hospital de Torrejón.

Duas outras pessoas, um homem, de 20 anos, com uma fratura exposta, foi levado para o Hospital Príncipe de Astúrias em Alcalá de Henares, e uma mulher, de 17 anos, com várias contusões, teve alta no local do acidente, foram considerados feridos ligeiros.

A SUMMA112 ativou o Procedimento de Incidente de Vítimas Múltiplas (IMV), com um total de 22 equipas médicas a assistir ao local do incidente, incluindo o psicólogo de serviço da SUMMA112, que teve de tratar várias crises de ansiedade entre os familiares das vítimas.