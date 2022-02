Quatro mortos e vários desaparecidos em naufrágio de pesqueiro galego no Canadá

Um pesqueiro galego naufragou na madrugada desta terça-feira em Terranova, Canadá.

Segundo o "El País", na embarcação "Villa de Pitanxo" seguiam 24 tripulantes, entre os quais 16 espanhóis, cinco peruanos e três ganeses. De acordo com informação publicada no Twitter pelo Salvamento Marítimo, entidade oficial ligada ao Governo de Espanha, até agora foram resgatados das águas "três tripulantes com vida e quatro corpos em barcos salva-vidas". Há ainda bários desaparecidos.

Segundo noticia o jornal "El País", alguns dos pescadores com nacionalidade espanhola são residentes em Marín (Pontevedra), localidade de onde é oriundo o pesqueiro. E há dois pesqueiros envolvidos nas buscas, um deles de Portugal.

Não há, até ao momento, qualquer notícia da existência de portugueses a bordo, mas segundo a mesma publicação, um dos dois pesqueiros envolvidos nas buscas é de Portugal. O jornal "El Mundo" indica que se trata da embarcação lusa "Novo Virgem da Barca".

O barco de pesca, com 50 metros de comprimento e propriedade do armador galego Manuel Nores, terá naufragado cerca das 5.30 horas (hora espanhola).

Ao início da tarde, a subdelegada do Governo espanhol em Pontevedra, Maica Larriba, confirmou a existência de sobreviventes. "Foram avistadas quatro embarcações salva-vidas e já tiveram acesso a três. Duas estavam vazias, completamente vazias. Numa delas foram encontrados três sobreviventes em estado de hipotermia, porque ali a temperatura da água é terrível. Muito baixa. Estão a aproximar-se da quarta embarcação salva-vidas. Informaram-nos que não há cadáveres", declarou Maica Larriba.

O jornal "El Mundo" escreve que o Centro de Coordenação de Salvamento Marítimo, em Madrid, confirmou que às 5.45 horas (hora espanhola) desta terça-feira, foram recebidos alertas alertas de que tinha sido perdido contacto com a caixa azul do pesqueiro e que, cerca das 6. horas, o radiobaliza indicou que este tinha afundado na Terranova.

Foi colocado em marcha um dispositivo de salvamento em conjunto com as autoridades do Canadá. Os serviços espanhóis conseguiram contactar dois pesqueiros que se encontravam numa zona próxima, o português Novo Virgem da Barca e o galego Playa de Menduiña 2. Terá sido este último o que "localizou cerca das 10.36 horas os três sobreviventes e quatro cadáveres.