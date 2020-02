Quatro mortos em colisão no ar de dois aviões

JN Hoje às 17:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois aviões ligeiros de instrução colidiram no estado de Victoria, na Austrália, e fizeram quatro mortos. A polícia está a investigar.

O acidente aconteceu perto do aeroporto de Mangalore, em Melbourne, e terá acontecido devido à reduzida visibilidade, já que o céu estaria nublado. Segundo a polícia, avança a BBC, os dois pilotos não se terão visto e colidiram.

As duas aeronaves pertenciam a duas escolas de aviação e tinham duas pessoas a bordo cada uma. Quando atingiram o chão, os dois veículos estavam já muito danificados. "Não sabemos ao certo por que as duas aeronaves estavam na mesma trajetória ou por que estavam naquela área, mas infelizmente elas colidiram no ar", disse um inspetor da polícia ao canal de televisão "ABC News".

A polícia está a investigar o caso.