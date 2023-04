Quatro mortos em incêndio numa instituição de crianças e adolescentes no Brasil

JN Hoje às 10:48 Facebook

Um incêndio atingiu o Lar Paulo de Tarso, ​uma instituição que abriga crianças e adolescentes em situação de risco social no Ipsep, no Recife, Brasil. O fogo fez vários mortos e feridos na madrugada desta sexta-feira.

O alerta para o incêndio foi dado às 4.20 horas locais (8.20 horas em Portugal continental). De acordo com os bombeiros, citados pelo portal "G1", uma criança e um adulto morreram no local. Outras duas pessoas morreram a caminho do hospital. Pelo menos oito pessoas foram transportadas para o hospital.

A causa do incêndio ainda está por apurar.

O Lar Paulo de Tarso recebe crianças e adolescentes encaminhadas pelos conselhos tutelares e Tribunais da Infância e Juventude. Os jovens ficam na instituição até conseguirem regressar para a família de origem. Se não conseguirem, são encaminhadas para famílias de acolhimento.