Quatro mortos em tiroteio em cidade do sul da Geórgia

Um homem matou, esta quinta-feira, a tiro dois familiares e uma trabalhadora de uma cadeia de "fast food" antes de se suicidar numa zona rural do sul do Estado norte-americano da Geórgia, divulgou o médico legista local.

O atirador matou a sua mãe e a sua avó em duas casas perto da sua e matou uma mulher num restaurante McDonald's no centro de Moultrie, referiu à agência Associated Press (AP) o médico legista do condado de Colquitt, C. Verlyn Brock

A principal agência policial do Estado (Georgia Bureau of Investigation) adiantou apenas em comunicado que ocorreram "múltiplas mortes" em diferentes locais.

"Estamos a trabalhar para obter mais informações e encontrar algumas testemunhas adicionais", explicou, numa mensagem de correio eletrónico, o agente especial encarregado pelo caso.

Sabrina Holweger, que trabalha num consultório optometrista perto do McDonald's, contou que chegou ao trabalho de manhã com um colega e encontrou a polícia junto ao restaurante e o corpo de uma mulher baleado e caído junto à porta.

A mesma fonte explicou que a mulher que morreu no restaurante era a gerente da manhã e que o atirador trabalhava naquele espaço.

Moultrie, uma cidade com cerca de 15 mil habitantes, fica a cerca de 95 quilómetros a nordeste de Tallahassee, na Florida.