Duas crianças entre os quatro mortos de tiroteio na Rússia

Um homem abriu fogo, esta terça-feira, num jardim-de-infância na região de Ulianovsk, no centro da Rússia.

"De acordo com as primeiras informações, houve um tiroteio num jardim-de-infância. Duas crianças, uma professora e o atacante morreram", disse o porta-voz do governo da região de Ulianovsk, Dmitry Kamal, à agência AFP.

As crianças terão entre três e seis anos, acrescentou, referindo que o caso está a ser investigado. Outra professora ficou ferida.

Tudo indica que o homem armado entrou no jardim-de-infância durante a hora da sesta das crianças.

Sergei Morozov, antigo governador da região, disse à agência RIA Novosti que o atacante se suicidou.

Fonte das forças de segurança, citada pela agência russa TASS, avançou que o tiroteio poderá ser o resultado de um "conflito doméstico".