Quatro mortos numa colisão entre helicópteros na Austrália

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas quando dois helicópteros colidiram no ar, numa praia na Austrália.

O comissário da Polícia Estadual de Queensland, Gary Worrell, disse em conferência de imprensa que outras seis pessoas terão sofrido ainda ferimentos ligeiros.

O acidente aconteceu por volta das 14 horas (5 horas em Portugal continental).

"As equipas de salvamento e os voluntários foram rápidos a vir em socorro das vítimas", disse Worrell, agradecendo àqueles que ajudaram no rescaldo do acidente.

As autoridades abriram uma investigação para determinar a causa do incidente.

A investigação inicial sugere que um dos helicópteros estava a aterrar e o outro a descolar quando ocorreu a colisão.