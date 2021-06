Quatro mulheres morreram em desmoronamento de prédio em Alexandria

JN/Agências Hoje às 13:21 Facebook

Quatro mulheres morreram na sexta-feira na cidade egípcia de Alexandria quando um edifício no centro da cidade ruiu, afirmaram este sábado as forças de segurança do país.

Os agentes da proteção civil daquela cidade no norte do país conseguiram resgatar quatro sobreviventes dos escombros do velho prédio situado no bairro de al-Attarine, um dos quais com ferimentos.

Os centros das cidades de Alexandria e da capital, o Cairo, estão cheios de edifícios construídos no século XIX e no início do século XX, em muitos casos abandonados ou a precisar de manutenção.

Nos últimos anos, têm sido comuns desmoronamentos deste tipo de construções no país, por falta de cumprimento da legislação sobre urbanismo.

Neste caso, o prédio de cinco andares estava à espera de obras de renovação desde 2018 e o último andar deveria ter sido demolido, disse o gabinete do governador de Alexandria na sua página oficial na rede social Facebook.