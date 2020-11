Quatro polícias franceses acusados por espancamento de homem negro

José Miguel Gaspar Hoje às 20:07 Facebook

Caso de espancamento policial está originar protestos e manifestações. Em causa está também um novo projeto de lei que quer impedir divulgação de vídeos da atuação das forças de segurança.

Os quatro polícias franceses que no dia 21 de novembro sovaram, em Paris, o produtor musical negro Michel Zecler - estava a entrar para o seu local de trabalho, um estúdio privado, e não usava máscara de proteção covid -, vão ser acusados criminalmente, anunciou o Procurador de Paris.

Três dos polícias ficam em regime de prisão preventiva e um em regime domiciliário. Os quatro agentes da autoridade, que já estavam suspensos de funções, foram detidos para interrogatório em 27 de novembro. Para essa decisão foi fundamental o aparecimento de uma gravação de câmaras de videovigilância que mostrava a clara agressão e espancamento do produtor de música Michel Zecler.

Sobre os polícias pesam agora acusações criminais de "violência intencional de titular de autoridade pública", com agravantes de racismo e "falsificação de testemunho".

Manifestantes corridos a gás

Este caso de violência policial em França gerou indignação geral em Paris e noutras cidades francesas, tanto de figuras do governo como de várias celebridades e de milhares de cidadãos comuns.

Estes saíram à rua em protesto nos dois últimos fins de semana, tendo havido distúrbios - barricadas, arremesso de pedras, carros e mobiliário urbano incendiados - e confrontos com a polícia, que, no caso de anteontem, em Paris, reagiu com descargas de gás lacrimogéneo.

Lei de Imprensa em risco?

Os manifestantes franceses juntavam à agressão sobre Michel Zecler uma outra razão de protesto: um novo projeto de lei que limita a liberdade de imprensa sobre a divulgação de imagens, em vídeo ou fotografia, que mostrem ação policial "com intenção de causar dano".

Estão previstas multas de 45 mil euros e penas de prisão que podem chegar, em certos contextos, a um ano de encarceramento.

A liberdade da Imprensa está agora em risco, acusam diversas associações e sindicatos ligados aos jornalistas em França.

Em causa estará o artigo 24, que dita as penas nesse projeto de lei. Face à polémica, o primeiro-ministro Jean Castex chegou a propor a criação de uma comissão independente que pudesse examinar e emendar o polémico projeto de lei, mas levantaram-se críticas no Senado e na Assembleia Nacional. O caso está agora entregue ao Parlamento francês.