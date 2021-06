Quatro portugueses desaparecidos em desabamento de escola na Bélgica

JN Hoje às 18:21, atualizado às 18:53 Facebook

Uma escola em construção ruiu, esta sexta-feira à tarde, em Antuérpia, na Bélgica, provocando uma vítima mortal. De acordo com a imprensa local, há cinco pessoas desaparecidas, entre as quais quatro trabalhadores portugueses da empresa "Goorden Bouw en Service".

O desabamento de uma escola em construção na rua "Jos Smolderenstraatem", em Antuérpia, provocou um morto, cuja nacionalidade ainda não foi revelada, e pelo menos nove feridos, oito em estado grave, confirmaram os bombeiros.

Das cinco pessoas que estão desaparecidas, quatro terão nacionalidade portuguesa e serão funcionários da empresa de construção civil "Goorden Bouw Service", avança o jornal belga "GVA". Estariam, indica a publicação, a instalar fachadas em andaimes quando o prédio desabou.

A vítima mortal ainda não foi retirada dos escombros. No local já se encontra um perito forense "para fazer as devidas avaliações".

As buscas pelos desaparecidos prosseguem com a ajuda de cães.

Birgit Janssens, que reside perto do local da derrocada, estava em casa no momento do incidente. "Ouvi o estrondo e quando olhei para fora vi que o prédio tinha desabado e ouvi muitos gritos", revelou ao mesmo jornal.

Mesmo de pijama, desceu e foi ajudar os bombeiros, que estavam já a levar os primeiros feridos para uma zona segura.