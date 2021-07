Quatro portugueses detidos por violarem duas jovens em Espanha

JN Hoje às 14:29, atualizado às 14:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Nacional espanhola deteve quatro cidadãos portugueses, suspeitos de terem violado duas jovens numa pensão em Gijón, nas Astúrias. As vítimas iam ter um encontro sexual com um deles mas acabaram por sofrer atos não consentidos por parte do grupo.

De acordo com o jornal espanhol "El Mundo", que cita fontes policiais, os quatro suspeitos têm entre 20 e 30 anos e estariam a passar férias em Gijón. Foram detidos este sábado manhã numa pensão da cidade, depois de as duas jovens espanholas, de 22 e 23 anos, terem apresentado queixa na Polícia por violação em grupo.

As vítimas, uma asturiana e uma basca, foram a uma esquadra cerca das 6.30 horas da manhã deste sábado para fazerem a denúncia: explicaram que se encontraram num bar com um homem - um dos agressores - e que foram com ele até ao alojamento onde estava hospedado para um encontro sexual consentido.

De acordo com o relato das jovens, outro indivíduo juntou-se pelo caminho e, ao chegarem ao quarto, depararam-se com outros dois homens, que as obrigaram a manter relações sexuais com todos os elementos do grupo.

Na sequência da denúncia, as vítimas foram transferidas para o hospital de Gijón, em Cabueñes, para serem submetidas a exames médicos. Os suspeitos encontram-se detidos, até serem ouvidos por um juiz, ao que tudo indica na segunda-feira.

Ainda que a investigação esteja no início, o caso já motivou a condenação da presidente da Câmara de Gijón, Ana González.