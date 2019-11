Quatro sem-abrigo morreram após ingestão de "líquido suspeito" no Brasil

Hoje às 00:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia brasileira divulgou este domingo que quatro sem-abrigo morreram e outros quatro estão em estado grave depois de beberem de uma garrafa que continha um "líquido suspeito" dado por uma pessoa não identificada, em São Paulo.

A polícia está a investigar o caso como um possível envenenamento no bairro conhecido como "Cracolândia", em São Paulo, o qual é conhecido pelo consumo aberto de drogas.

De acordo com a polícia, um sobrevivente disse às autoridades que no sábado um homem lhes tinha oferecido uma garrafa com um liquido que acreditaram ser álcool. Ficaram doentes após terem bebido o seu conteúdo, tendo quatro homens morrido no hospital.

Outros quatro estão em estado grave.

A polícia procedeu à análise do conteúdo da garrafa, considerando o "líquido suspeito", e está à procura da pessoa que a deu aos sem-abrigo.