Quatro soldados sírios feridos em novo ataque de Israel

Pelo menos quatro soldados do exército sírio ficaram feridos num novo ataque de míssil da aviação israelita contra os arredores de Damasco, em resposta a uma recente ação supostamente síria contra uma instalação nuclear.

"Por volta das 13.38 horas, o inimigo israelita lançou um ataque aéreo com mísseis desde os Montes Golã contra alguns pontos nas proximidades de Damasco", disse uma fonte militar não identificada à agência oficial síria de notícias SANA.

A ação causou ferimentos em quatro soldados e alguns danos materiais, apesar de as defesas antiaéreas da Síria terem conseguido intercetar e abater a maior parte dos mísseis, segundo a mesma fonte.

Por sua vez, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos afirmou, em comunicado, que esta quinta-feira de manhã fortes explosões foram ouvidas na área de Dameer, a leste de Damasco, onde um número indeterminado de mísseis atingiu uma base aérea de forças leais ao presidente Bashar al-Assad.

De acordo com a ONG britânica, com uma ampla rede de colaboradores no terreno, o impacto destruiu várias baterias de defesa aérea localizadas na base e causou algumas baixas nas fileiras das forças sírias, cujo número concreto não foi especificado.

O Exército israelita, que normalmente não comenta as suas intervenções no país vizinho, disse que o ataque foi uma resposta ao recente disparo de um míssil que caiu perto do reator nuclear de Dimona.

Israel ataca com frequência as forças leais a Assad e milícias xiitas libanesas ou iranianas a ele aliadas, cuja presença na Síria as autoridades israelitas consideram uma ameaça à sua segurança.

A última ação deste género ocorreu no passado dia 8, quando três pessoas foram mortas perto da capital devido ao lançamento de mísseis da aviação israelita contra um depósito de armas supostamente pertencente a milícias ligadas ao Governo de al-Assad.