Autocarro caiu de uma ponte na Índia fez 15 mortos

Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas depois de o autocarro em que viajavam, no centro da Índia, se ter despenhado de uma ponte vindo a cair no leito de um rio sem caudal.

"Hoje de manhã, um autocarro caiu ao leito do rio depois de ter ultrapassado as barreiras de proteção da ponte. O rio estava seco. Quinze pessoas morreram", disse o ministro do Interior do Estado de Madhya Pradesh, Narattam Mishra, numa nota enviada à imprensa.

Entre 20 a 25 pessoas ficaram feridas, acrescentou o ministro do Governo local adiantando que as autoridades iniciaram uma investigação para determinar as causas do acidente.

Segundo a imprensa indiana, cerca de 50 pessoas viajavam a bordo do autocarro que circulava na zona de Khargone.

Este tipo de acidentes são frequentes na Índia: no passado mês de abril, 11 pessoas morreram e 29 ficaram feridas depois de o autocarro em que seguiam ter caído num desfiladeiro no estado ocidental de Maharashtra.