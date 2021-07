Queda de avião militar nas Filipinas causou pelo menos 17 mortos

JN/Agências Hoje às 09:16 Facebook

Pelo menos 17 pessoas perderam a vida na queda de um avião de transporte militar do exército das Filipinas na ilha de Jolo, anunciaram as autoridades, adiantando que foram resgatados com vida pelo menos 40 pessoas.

Segundo um comunicado do ministro da Defesa, Delfin Lorenzana, seguiam a bordo da aeronave, um Hercules C-130, 92 pessoas.

Até agora, 40 pessoas foram resgatadas do aparelho em chamas, um Hércules C-130, que caiu enquanto tentava aterrar na ilha de Jolo, na província de Sulu, disse à agência France-Presse (AFP) o general Cirilito Sobejana, que disse esperar que outras vidas sejam salvas.

"O socorro está no local, rezamos para que possamos salvar mais vidas", sublinhou o general Sobejana.

As 40 pessoas resgatadas foram transportadas para o hospital.

Muitos dos passageiros tinham recebido recentemente treino militar básico e foram enviados à ilha no âmbito de uma operação conjunta de luta contra o terrorismo nesta região predominantemente muçulmana.

O exército está muito presente no sul das Filipinas devido à presença da organização islamita Abou Sayyaf, considerada uma organização terrorista por Washington.