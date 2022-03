Queda de avião na China: imprensa estatal confirma que não há sobreviventes

JN/Agências Hoje às 15:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Todas as 132 pessoas a bordo do Boeing 737-800 que caiu no sul da China na segunda-feira morreram, anunciou a televisão pública chinesa CCTV.

"Os 123 passageiros e nove tripulantes do voo MU5735 da China Eastern morreram a bordo em 21 de março", informou a CCTV, citando o vice-diretor geral da administração de aviação civil, Hu Zhenjiang.

Dezenas de parentes das vítimas aguardam há dias enquanto as equipas de resgate vasculham as encostas densamente florestadas em busca de destroços de aviões e sinais de sobreviventes do acidente de segunda-feira perto da cidade de Wuzhou, província de Guangxi.

A causa da queda confundiu as autoridades de aviação, que vasculharam o terreno acidentado em busca de pistas sobre o que é quase certo que será o acidente de avião mais mortal da China em quase 30 anos.