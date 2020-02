Hoje às 00:13 Facebook

Uma avioneta despenhou-se esta quarta-feira pouco depois de descolar do aeroporto de Guaymaral, a norte de Bogotá, provocando a morte de, pelo menos, quatro pessoas, informou a Aeronáutica Civil da Colômbia.

A avioneta tinha como destino a cidade de Villagarzón, na região de Putumayo, que faz fronteira com o Equador.

De acordo com a Aeronáutica Civil da Colômbia, o aparelho despenhou-se nas imediações do aeroporto, situado a norte da cidade, e "os quatro ocupantes morreram no acidente".