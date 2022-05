Queda de granizo causa um morto e três feridos no Equador

JN/Agências Hoje às 02:51 Facebook

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, no sábado, em Quito, depois de o telhado de um pavilhão desportivo ter caído devido a uma intensa tempestade de granizo, disse o Serviço de Proteção Civil, ECU 911.

"Devido ao peso da grande quantidade de granizo que caiu sobre o telhado da estrutura, este desabou", de acordo com um comunicado do ECU 911.

O acidente ocorreu num distrito do norte da capital equatoriana, onde foi registada chuva intensa misturada com granizo, durante a tarde de sábado.

A estação chuvosa causou 44 mortos e 92 feridos, bem como danos materiais, desde o início do ano, no país.

Em fevereiro, 28 pessoas morreram em Quito, na sequência de um aluimento de terras desencadeado por chuvas torrenciais.

A persistent downpour fell in #Quito with the largest hailstones I have seen fall in my city

⚡❄ pic.twitter.com/TEWJKDSvDo - Henry Mauricio García Torres ‍♂️ ⚖ (@Prophecydjavu) May 7, 2022