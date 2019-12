Queda de helicóptero de emergência faz três mortos em França

Hoje às 07:57 Facebook

As inundações no sudeste de França já fizeram pelo menos cinco mortos. Esta segunda-feira de madrugada, três trabalhadores dos serviços de emergência morreram num acidente de helicóptero, enquanto participavam numa missão de resgate dos afetados das inundações.

O helicóptero EC145 perdeu o contacto via rádio e radar na noite deste domingo. Os corpos dos três trabalhadores foram encontrados às 01.30 horas perto de Marselha.

"Quando o helicóptero EC145 seguia em direção a Le Luc - Le Cannet (Var) para uma missão de reconhecimento e resgate, as ligações de rádio e radar foram interrompidas. Apesar dos importantes esforços de busca iniciados, os três ocupantes do helicóptero foram encontrados mortos perto da cidade de Rove ", indica a nota do Ministério do Interior francês.

O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, lamentou, no comunicado, a morte dos três homens e elogiou o "empenho excecional" com o qual se envolveram nas buscas. "O nosso país perde três heróis que deram a sua vida para proteger a dos franceses", assinalou.

As autoridades estão a investigar o acidente de helicóptero.

No total, cinco pessoas morreram em sequência das inundações no sul de França: foram descobertos o corpo de dois homens, que tinham saído de casa para ver como estavam os seus animais.

Nas primeiras horas desta segunda-feira, a Météo France levantou o alerta vermelho nos dois departamentos mais afetados, Var e Alpes-Marítimos, embora tenha mantido o alerta laranja nas zonas costeiras, uma vez que continuam as fortes chuvas.

As escolas e alguns institutos permanecem fechados nalguns locais. A principal autoestrada, a A8, que liga a Côte d'Azur a Itália, foi reaberta durante a noite.