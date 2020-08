Queda de minibus em penhasco na Geórgia provoca pelo menos 17 mortos

JN/Agências Hoje às 22:17 Facebook

Pelo menos 17 pessoas morreram e outras três ficaram feridas este domingo em resultado da saída de estrada e queda de um minibus num penhasco com 80 metros de altura numa zona montanhosa da Geórgia.

De acordo com dados preliminares, o acidente foi causado por uma colisão entre um veículo danificado e um veículo de turismo, indicaram à agência Efe fontes do Ministério do Interior do país caucasiano.

Elementos da proteção civil, polícia e médicos estão ainda no local junto à cidade de Shatili, na região norte de Dusheti. Os três feridos no acidente foram levados para um hospital em estado "grave", segundo as mesmas fontes.

Os trabalhos de busca e salvamento continuarão, apesar do mau tempo e do difícil acesso ao local do acidente, acrescentou o Ministério do Interior georgiano.