Patrícia Martins Hoje às 16:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Brasil enfrenta uma vaga de massa de ar polar, que regista temperaturas de 5º graus negativos, tendo provocado queda de neve em mais de dez cidades do estado de Rio Grande do Sul.

A população de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, saiu às ruas, no início da noite de quarta-feira, para brincar com a neve, que também foi registada nas cidades de Pelotas, Gramado, Carlos Barbosa, Bagé, Hervai, Piratini, Caxias do Sul, Marau e Farroupilha.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, as áreas de maior altitude vão enfrentar entre hoje e sábado temperaturas mínimas de -6ºC e -8ºC. As máximas serão inferiores a 10ºC na região sul do país.

Na manhã desta quinta-feira, a previsão de queda de neve ainda persistia, nomeadamente para as Serras Gaúcha e Catarinense. "No período de 29 de julho a 1 de agosto, continua a previsão de que a massa de ar polar vai predominar por toda a região centro-sul do país e no sudoeste da Amazónia Legal. No dia 30 de julho, a massa de ar polar vai avançar para a região sul da Bahia e para outras áreas do interior da região nordeste", referiu o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil.