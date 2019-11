Queda de ponte arrasta carro e camião para o rio em França

Hoje às 09:09, atualizado às 10:29 Facebook

Uma ponte suspensa caiu sobre o rio Tarn, a norte de Toulouse, em França, arrastando um camião e um carro para as águas. Pelo menos uma pessoa morreu.

Segundo o primeiro balanço do sinistro, adiantado pelo jornal "La Dépêche di Midi", a vítima mortal é um jovem de 15 anos."Existe uma vítima de 15 anos (cujo corpo foi encontrado) e a sua mãe (...), que estava no veículo, foi salva por testemunhas" do acidente, disse a procuradora de Toulouse, Dominique Alzéari.

O jovem seguia com os pais num carro que atravessava a ponte no momento em que um camião, alegadamente com uma carga superior à permitida para aquela passagem, também cruzou o rio, conta aquele jornal local francês.

As autoridades estão a procurar mais pessoas que poderão ter caído no rio Tarn, incluindo os motoristas de um camião e de uma carrinha que estavam a atravessar a ponte no momento do colapso, segundo afirmaram algumas testemunhas.

Há "provavelmente outros desaparecidos", incluindo um motorista de um camião e de um terceiro veículo, disse o autarca da localidade, Etienne Guyot.

A ponte de Mirepoix-sur-Tarn caiu entre as 8 e as 8.30 horas locais (menos uma em Portugal continental). Além da vítima mortal há sete feridos e várias pessoas desaparecidas.

Com 150 metros de comprimento e cinco de largura, a travessia metálica, suspensa sobre o rio Tarn, havia sido renovada em 2003.