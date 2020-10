Quem é a manequim e consultora que infetou Trump

Rui Pedro Pereira Hoje às 13:42 Facebook

Hope Hicks, manequim de 31 anos, presta assessoria a Trump desde a sua primeira campanha eleitoral.

O Mundo continua de olhos postos nos Estados Unidos da América, onde Donald Trump, de 74 anos, enfrenta na pele a pandemia da covid-19. Internado no Hospital Militar Walter Reed desde sexta-feira, o homem mais poderoso do Mundo divulgou no sábado um vídeo, via Twitter, em que garante estar "melhor", apesar de infetado. "Voltarei em breve", anunciou.

Ao mesmo tempo que os média mundiais acompanham ao minuto a evolução de saúde do 45.º presidente americano, outro nome salta para a ribalta: Hope Hicks, 31 anos, a ex-manequim e atual conselheira principal do presidente, de quem terá partido a infeção.

Hicks desfilou para vários estilistas e marcas até conhecer Ivanka, filha de Trump. Começa aí a ligação à família, através da venda de imóveis. Em 2015, muda de área e torna-se assessora do então candidato às presidenciais. "O senhor Trump disse-me: "estou a pensar concorrer à Casa Branca e você será a minha consultora".

Depois da eleição, Hicks continuou no cargo e só viria a deixá-lo na sequência de alegadas relações com agentes russos durante o escrutínio eleitoral. Voltou em fevereiro deste ano para repetir os conselhos em nova campanha. Hope Hicks estreitou a relação com o clã, participando regularmente nas comemorações judias de Ivanka e sentando-se ao lado do presidente no avião Air Force One.

Antes de confirmar que ele e a mulher, Melania, estão doentes, o presidente anunciou que a conselheira testara positivo. Hoje é o quarto dia de internamento de Donald Trump.