Quem roubar areia de Sardenha arrisca multa de até três mil euros

Dezenas de pessoas arriscam multas de até três mil euros por retirar areia e conchas da praia da ilha italiana de Sardenha.

As autoridades italianas informaram, este sábado, que 41 pessoas foram denunciadas por roubar cerca de 100 quilos de areia e conchas da praia em incidentes separados.

De acordo com a "BBC", os turistas, nomeadamente europeus, engarrafam areia para guardar como recordação ou tentam vender na Internet.

Como parte de uma investigação em andamento, a polícia militar e alfandegária da Sardenha tem monitorizado aeroportos e portos e também sites de vendas ilegais.

Nos últimos dias, a polícia descobriu anúncios de venda de bens recolhidos ilegalmente na costa da ilha do Mediterrâneo, alguns com "preços altos".

Os acusados de delitos podem ser multados pela lei regional da ilha.

A polícia disse já ter recolhido cerca de 13 mil euros em multas este ano, acrescentando que os artigos apreendidos estão a ser devolvidos às áreas de onde foram retirados.

Em 2019, um casal francês foi apanhado com 40 quilos de areia no porta-malas do seu carro. A polícia descobriu a areia em 14 garrafas de plástico retiradas de uma praia em Chia, no sul da Sardenha. O casal disse que queria levá-la para casa como uma "lembrança" e não percebeu que tinha cometido um crime.

Há vários anos que os habitantes da ilha se queixam do roubo dos bens naturais. É estritamente proibido remover a famosa areia branca da Sardenha e o seu comércio, bem como de conchas e seixos, é ilegal desde 2017.