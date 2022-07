Quinto dia de manifestações contra reforma tributária de Viktor Orban

JN/Agências Ontem às 23:39 Facebook

Milhares de pessoas protestaram hoje na capital húngara, Budapeste, pelo quinto dia consecutivo, contra uma reforma tributária do Governo do primeiro-ministro, Viktor Orban.

Os protestos, os primeiros desde a reeleição do líder conservador em abril, começaram na terça-feira, depois de o parlamento aprovar uma reforma tributária que, segundo os manifestantes, aumentará os impostos para centenas de milhares de pequenos comerciantes.

Na sexta-feira, Orban defendeu a reforma alvo de contestação popular, considerando-a "boa e necessária".

O país, que está a debater com a União Europeia a libertação de fundos para apoiar a economia, sofre os efeitos do aumento da inflação e da desvalorização da sua moeda.

O Governo anunciou na quarta-feira um "estado de emergência" para responder à crise energética causada pela guerra na Ucrânia, com um aumento planeado na produção de carvão e um apelo às famílias para restringir o seu consumo. Entre as medidas previstas, quem consome mais energia do que a média passará a ter de a pagar ao preço de mercado, sem acesso a um valor fortemente subsidiado pelo Estado.