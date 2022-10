Quinze drones de fabrico iraniano abatidos na Ucrânia

JN/Agências Hoje às 20:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Quinze drones de fabrico iraniano utilizados pelos russos na guerra da Ucrânia foram abatidos, informou, esta quinta-feira, o estado-maior ucraniano.

Segundo os militares ucranianos, o exército russo utilizou um total de 20 veículos aéreos não tripulados (UAV) e lançou vários ataques com mísseis contra cerca de 20 localidades, sobretudo na região de Donetsk.

Donetsk, Kherson, Lugansk e Zaporíjia foram anexadas pela Rússia na sequência de referendos não reconhecidos pela comunidade internacional. No entanto, os combates não cessaram nestes locais, onde as tropas ucranianas afirmam estar a avançar.

PUB

O estado-maior general ucraniano acusou as tropas russas de violarem as normas do direito humanitário e as leis e costumes da guerra ao atacarem continuamente infraestruturas críticas e lares civis, relata a Ukrinform.