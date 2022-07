Quinze mortos em inundações no Kentucky

Inês Inteiro Hoje às 16:07 Facebook

Pelo menos 15 pessoas morreram devido às inundações devastadoras que assolam o estado norte-americano do Kentucky.

O governador do estado, Andy Beshear, estima que há "mais do dobro" das vítimas mortais já contabilizadas e teme que haja crianças entre as vítimas. Um dos corpos já identificados, entre os muitos submersos, é o de uma mulher de 81 anos.

O autarca - que considerou a catástrofe como "uma das piores e mais devastadoras" da história do Kentucky, prevendo que seja uma das mais mortíferas em "muito tempo" - tem recorrido às redes sociais para pedir ajuda e fazer atualizações sobre a calamidade no estado norte-americano. Na última publicação, Beshear pediu água e produtos de limpeza aos estados vizinhos. Também já solicitou assistência federal.

Ao final do dia de quarta-feira, foi emitido um alerta de emergência de inundação quando as fortes chuvadas atingiram o estado. Desde então, inundações contínuas já deixaram cidades inteiras, incluindo casas e escolas, submersas e estradas inundadas.

A partir da manhã de sexta-feira, o centro e o leste do Kentucky vão permanecer sob vigilância, esperando-se, até segunda-feira, que a chuva aumente ainda mais a intensidade. "Embora não se espere que os totais de chuva sejam tão elevados, as inundações continuam a ser uma preocupação devido a terrenos saturados", comentou o governador, na sua conta do Twitter.

Centenas de pessoas já foram resgatadas por barco mas muitas continuam retidas. Rachel Patton, uma das vítimas, disse em entrevista à ABC News que teve de nadar para conseguir sair de casa. Estima-se que muitos habitantes vão perder as suas residências. Três dos parques públicos do Kentucky estão a ser abertos a pessoas que ficaram desalojadas como forma de abrigo.