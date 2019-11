Quinze reclusos fogem de esquadra com armas e droga no Brasil

Hoje às 19:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Quinze presos fugiram de uma esquadra, na região da Grande Curitiba, no Estado brasileiro do Paraná, depois de terem rendido um polícia e roubado várias armas. Três dos reclusos já foram apanhados mas os restantes continuam em fuga.

Segundo a imprensa local, o polícia foi agredido por pelo menos um recluso quando entrou no local de detenção onde este e os restantes estavam, para lhes levar comida. Os indivíduos aproveitaram o facto de o agente se encontrar sozinho de plantão, para o ferirem com uma pancada na cabeça e fugirem a pé, com a sua arma e outras seis, incluindo uma metralhadora, que estavam no interior de um armário que arrombaram. Os fugitivos ainda levaram drogas apreendidas pelas autoridades.

O polícia ferido ficou em estado de choque e recebeu asistência hospitalar, encontrando-se estável.

Ao todo, fugiram 15 reclusos do local, uma cela conjunta que tem espaço para oito reclusos, mas onde estavam 34 no momento da fuga. Segundo a rede de televisão RPC, até ao fim da tarde, três dos foragidos tinham sido recapturados, estando as equipas da Políca Civil e Polícia Militar a fazer buscas para localizar os restantes.

A esquadra em causa, a Delegacia da Polícia Civil de Piraquara, está interdita desde a semana passada, depois de uma ordem judicial emitida na semana passada ter estabelecido a retirada de reclusos do local, mas a unidade continua a receber novos presos.

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) informou que "a sobrelotação em celas de esquadras é um problema crónico do Estado, existente há décadas", e que "a atual gestão tem realizado ações para tentar reduzir esse número e prestar o atendimento necessário a todos os presos". E destacou também que estão a ser planeadas ou desenvolvidas 13 obras de construção de novas unidades prisionais, que devem abrir seis mil novas vagas, uma das quais ainda este ano.