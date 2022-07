Quis "ser livre" e deixou filha bebé sozinha. Menina morreu de fome

Alessia Pifferi, mãe da pequena Diana, saiu de casa para ir ter com o namorado e deixou a filha no berço apenas com um biberão de leite para se alimentar. Foi em busca de "ser livre" e agora é acusada de homicídio voluntário. "Sabia o risco que estava a correr", admitiu às autoridades italianas.

Separada do ex-marido há mais de três anos, a italiana de 37 anos saiu de casa, em Milão, a meio deste mês, para se ir encontrar com o namorado na cidade de Leffe, em Bérgamo, durante seis dias. Mas o que podia ter sido uma deslocação casual, afinal, engendra contornos sinistros. É que para ir ter com o companheiro, Mario Angelo D'Ambrosio, Alessia Pifferi, que estava "cansada de ser mãe solteira", deixou a filha de 18 meses sozinha em casa, presa no berço e à mercê de um biberão de leite.

Alessia Pifferi Foto: DR

Ao notar a ausência da menina, Mario, que Alessia terá conhecido numa aplicação de encontros, questionou com quem teria ficado. A mãe respondeu que estava sob a alçada da tia (sua irmã). Tudo, porém, não passava de uma mentira. A bebé encontrava-se sozinha em casa e completamente entregue à sua sorte. Acabou por morrer de fome e desidratação.

"Vi que ela não se mexeu. Dei uma palmada nas costas dela, molhei-lhe os pés, mas não reagiu. Pedi ajuda a uma vizinha, que imediatamente ligou para os serviços de emergência", admitiu Alessia na primeira vez que foi presente a tribunal, relembrando o estado em que encontrou a filha quando chegou de viagem.

Num testemunho desconcertante, e que está a chocar Itália, a mulher revelou que "sabia o risco que estava a correr", porém, sublinhou não é "uma má mãe". Confessou que fez tudo por desespero, pois queria "tirar um peso" dos seus ombros e ter a sensação de "ser livre" - referindo-se ao facto de criar a pequena Diana sozinha.

Abandonar a filha era habitual

Esta não foi a primeira vez que Alessia deixou a filha sozinha para se ausentar de casa durante períodos de tempo prolongados. Uma das vezes, Diana ficou sozinha no seu quarto ao longo de um fim de semana inteiro.

Desta vez, a decisão de abandonar a menina durante seis dias acabou por ser fatal e agora Alessia está presa e acusada de homicídio voluntário. Na prisão de San Vittores, em Milão, a mulher está sob um regime de vigilância reforçada devido ao alto risco de suicídio. A acusação descreve-a como "uma pessoa sem escrúpulos e capaz de cometer qualquer atrocidade para colmatar as suas necessidades pessoais, como o desejo de manter relações amorosas com homens".

Desempregada há cerca de três anos, Alessia foi construindo uma vida em torno de um labirinto repleto de pequenas e grandes mentiras. Para impressionar os homens que ia conquistando, através das aplicações de encontros a que recorria, chegou a alugar carros com motorista. Não queria parecer oportunista e não podia deixar escapar a oportunidade de ir a bons restaurantes e receber presentes luxuosos.

Ao namorado, que vive numa cidade distante do local onde Alessia reside, também não dizia a verdade. Aos olhos do eletricista de 58 anos, de quem dependia financeiramente, a namorada era psicóloga infantil. Os dois conheceram-se numa aplicação de encontros e, em janeiro de 2021, o inesperado nascimento de Diana terá causado uma separação temporária entre os dois.

Pouco tempo depois, voltaram a ser um casal, mas também aqui existem algumas "pontas soltas". Quando deu à luz, no sétimo mês de gravidez, na casa de banho de casa, Alessia disse ao companheiro que não sabia que carregava uma criança no ventre, mas ao que tudo indica estava ciente do seu estado de graça desde o terceiro mês.

"Ela jurou não engravidar"

"Não sabia que estava grávida. Soube no dia em que deu à luz. Tive uma suspeita porque nunca a vi menstruada e porque a barriga dela estava cada vez maior, mas ela jurou não engravidar", referiu o namorado ao ser ouvido em tribunal, detalhando que Alessia ia muitas vezes passar o fim de semana a sua casa, contudo, assegura que nos encontros entre os dois, Diana nunca não estava presente. "Ela dizia-me que preferia vir a minha casa sem a bebé, para poder respirar", explicou às autoridades judiciais, recordando as justificações para a ausência da criança: "Dizia-me sempre que a menina estava com a irmã Viviana ou com uma ama chamada Jasmine", no entanto, esta cuidadora nunca existiu.

O desfecho trágico é agora irreversível e apesar de ainda existirem muitas perguntas sem resposta, há uma questão que atormenta todos aqueles que rodeavam a pequena Diana: Esta tragédia poderia ter sido antecipada e, consequentemente, evitada? Segundo o testemunho de vários vizinhos, as pessoas consideradas mais próximas, já que Alessia estava de costas voltadas com toda a família, a mulher tinha um comportamento que não encaixava "no de boa mãe". Outras pessoas que vivem nas redondezas da casa onde residia com Diana descreveram-na como tímida e reservada.

Foi difícil para a vizinhança observar um comportamento marginal que, de acordo com o juiz que está a acompanhar o caso, era marcado por uma "ausência de vínculos familiares", o que também terá dificultado uma antecipação do episódio macabro.