Racismo nos EUA. Olhar pelo canto do olho na casa em que se nasceu

Na data em que se assinala o Dia Internacional de Luta Contra a Discriminação Racial, o balanço é triste. Nos Estados Unidos, os casos de violência contra ásio-americanos dispararam no último ano. Biden quer combater o "veneno horrível" que infesta o país com exposição e leis.

Massacre de Sharpeville, África do Sul, a 21 de março de 1960 Foto: AFP

Passam hoje 61 anos desde o Massacre de Sharpeville, a 21 de março de 1960, na África do Sul, quando, numa manifestação pacífica contra a Lei do Passe, que obrigava a população negra a usar um cartão que indicava por onde podia circular, a Polícia disparou, matando 69 pessoas e ferindo 186. O momento, um dos mais sangrentos da história do apartheid, levou, seis anos depois, a Organização das Nações Unidas a assinalar, na mesma data, o Dia Internacional de Luta Contra a Discriminação Racial. Se celebrá-lo é combater a discriminação que persiste, mais sentido terá fazê-lo em ano de pandemia. Uma pandemia provocada por um vírus surgido num lugar do mundo que contrasta com os outros lugares onde a doença chegou. E como a intolerância pela diferença às vezes é a gasolina que inflama ódios, esta crise mundial, além de tudo o resto, também gerou violência.