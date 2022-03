Raia pede criação de nova NUT contra o despovoamento

Jesús Chueca Ontem às 23:42 Facebook

A subida do despovoamento no mundo rural tem-se convertido durante os últimos anos num problema partilhado pelos diferentes governos tanto portugueses como espanhóis, que ainda não encontraram uma solução eficaz para travar o fenómeno.

Segundo os estudos da investigadora espanhola Pilar Burillo, a Península Ibérica conta com um deserto demográfico que afeta grande parte da zona raiana de Ourense, Zamora, Leão, Salamanca e Badajoz, atingindo também a antiga rota romana da Via da Prata. Este território, que envolve municípios e freguesias em ambos os lados da fronteira, é conhecido como Franja Céltica e conta com menos de oito habitantes por quilómetro quadrado (h/km2).

Perante o futuro negro que pressagiam os dados demográficos ano após ano, a Associação Viriatos e a A-Raia-La Raya e outras 60 plataformas civis pediram aos governos nacionais através da Declaração de Urgência da Franja Céltica a inclusão desta zona na Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço e, assim, poder ser trasladada a nível europeu. Desta forma, a Franja Céltica quer ser reconhecida pela União Europeia como uma NUTS de categoria 3 que identifica zonas especialmente vulneráveis.