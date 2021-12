Rainha de Inglaterra encoraja celebrações de Natal apesar da pandemia e perda de familiares

JN/Agências Hoje às 17:49 Facebook

A rainha Isabel II, de Inglaterra, partilhou, este sábado, na sua mensagem de Natal, a dor que sentiu após a morte do seu marido e encorajou as pessoas em todos os lugares a celebrar com amigos e familiares, apesar da dor causada pela pandemia de covid-19.

Lembrando a "falta de riso familiar" nesta época natalícia, a monarca fez o seu discurso ao lado de uma fotografia emoldurada onde se vê ela de braços dados com o príncipe Filipe, que morreu em abril aos 99 anos.

"Embora seja um momento de grande felicidade e alegria para muitos, o Natal pode ser difícil para aqueles que perderam entes queridos", disse a rainha na mensagem pré-gravada transmitida quando, muitas famílias britânicas, estavam no tradicional jantar de Natal.

"Este ano, especialmente, eu entendo o porquê", acrescentou.

Apesar da sua perda, a rainha de Inglaterra disse que a sua família foi uma "fonte de grande felicidade", observando ter dado as boas-vindas a quatro bisnetos este ano.

"Embora a covid-19 nos impeça, novamente, de comemorar exatamente como gostaríamos ainda podemos desfrutar das muitas tradições felizes, seja cantar canções de Natal - desde que a melodia seja bem conhecida - decorar a árvore, dar e receber presentes ou assistir ao nosso filme favorito do qual já sabemos o final", afirmou.

Como a variante ómicron do vírus SARS-CoV-2 é altamente transmissível e se está a espalhar rapidamente por todo o Reino Unido, a rainha de 95 anos decidiu não passar o Natal em Sandringham, a propriedade real no leste da Inglaterra onde tradicionalmente vive esta temporada festiva com a família.

A casa real anunciou, na segunda-feira, que a monarca passaria as férias no Castelo de Windsor, a oeste de Londres, onde permaneceu durante a maior parte da pandemia.

Nestas férias, a Rainha Isabel II está acompanhada por alguns membros da família, nomeadamente o príncipe Carlos e a sua mulher, a duquesa da Cornualha.