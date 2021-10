Rainha Isabel II cancela viagem à Irlanda do Norte por motivos de saúde

JN Hoje às 11:40 Facebook

A Rainha Isabel II cancelou, esta quarta-feira, uma viagem à Irlanda do Norte depois de ter "aceitado com relutância os conselhos médicos para descansar durante os próximos dias", admitiu um porta-voz do Palácio de Buckingham.

Uma fonte real disse, ainda ao "The Sun", que não havia "motivos para cautela" em relação à saúde da Rainha e garantiu também que esta decisão não está relacionada com o coronavírus.

A mesma fonte confirmou que a "Sua Majestade está de bom humor e desapontada por não poder visitar a Irlanda do Norte, onde devia ter empreendido uma série de compromissos esta quarta e quinta-feira".

Nos últimas semanas, a Rainha Isabel II tem tido uma agenda muito ocupada com a participação na abertura do Parlamento galês e ainda com a receção, na terça-feira à noite, no Castelo de Windsor, aos delegados da Conferência Global de Investimento.

Deverá também participar na conferência sobre alterações climáticas da ONU, COP26, em Glasgow, no próximo mês.