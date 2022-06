Rainha Isabel II "sentiu desconforto" durante o dia e vai faltar à missa do Jubileu

JN Hoje às 20:16 Facebook

A rainha Isabel II vai faltar à missa de ação de graças na Catedral de São Paulo, em Londres, na sexta-feira, depois de sentir "algum desconforto" durante as celebrações do Jubileu de Platina esta quinta-feira.

Acredita-se que tenha tido problemas de mobilidade episódica durante o dia. Porém, segundo o Palácio de Buckingham, a monarca vai participar, esta noite, num evento no Castelo de Windsor.

"A rainha gostou muito do desfile de aniversário de hoje e do sobrevoo, mas sentiu algum desconforto. Tendo em conta a atividade necessária para participar na missa de ação de graças de amanhã na Catedral de São Paulo, Sua Majestade com grande relutância concluiu que não comparecerá. A rainha está ansiosa para participar no evento de iluminação de hoje à noite no Castelo de Windsor e gostaria de agradecer a todos aqueles que fizeram de hoje uma ocasião tão memorável", lê-se num comunicado do Palácio de Buckingham.