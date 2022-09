Rainha já recebeu Liz Truss, a nova primeira-ministra britânica

JN/Agências Hoje às 13:54 Facebook

Liz Truss tornou-se oficialmente esta terça-feira a nova primeira-ministra do Reino Unido, após uma audiência com a chefe de Estado, a rainha Isabel II, na sequência da renúncia de Boris Johnson.

A ex-secretária dos Negócios Estrangeiros, de 47 anos, aceitou, com um aperto de mãos, a oferta da monarca para formar um novo Governo e tornar-se a 15.ª primeira-ministra dos 70 anos de reinado de Isabel II. A cerimónia decorreu em Balmoral, na Escócia, uma vez que os problemas de saúde da rainha, com 96 anos, condicionaram o seu regresso a Londres.

"A rainha recebeu hoje em audiência a honrosa deputada Elizabeth Truss e pediu-lhe para formar uma nova administração", disse o Palácio de Buckingham em comunicado. "A senhora Truss aceitou a oferta de Sua Majestade e beijou-lhe as mãos ao ser nomeada primeira-ministra", continuou.

Truss foi anunciada vencedora de uma votação interna dos membros do Partido Conservador na segunda-feira, após uma disputa extenuante que começou em julho.

Espera-se que faça o primeiro discurso como primeira-ministra esta terça-feira no exterior do n.º 10 de Downing Street por volta das 16 horas (a mesma hora em Portugal continental) - se o tempo permitir.

A última vez que a entrega do poder ocorreu em Balmoral foi em 1885, quando a rainha Vitória estava no trono. Normalmente, o primeiro-ministro de saída e o novo encontram-se com a rainha numa breve sucessão no Palácio de Buckingham, no centro de Londres.

A única vez, desde 1952, que a cerimónia não se realizou em Londres foi quando Winston Churchill recebeu a nova rainha no aeroporto de Heathrow após a morte do pai, o rei George VI.