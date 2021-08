Rapariga de 14 anos morreu durante o parto no Zimbabué

S.A. Hoje às 19:28 Facebook

A polícia do Zimbabué está a investigar a morte de uma rapariga de 14 anos que morreu quando deu à luz um bebé. ONU condena o casamento infantil e exige o fim desta prática.

A morte de Memory Machaya data de 15 de julho mas o caso tem avolumado críticas e indignação por parte da população e de ativistas dos direitos humanos.

A rapariga de 14 anos morreu num santuário religioso na região de Marange quando estava em trabalho de parto, segundo a BBC.

O caso de Machaya trouxe para o debate público o tema da exploração de menores, quando muitas raparigas são obrigadas a deixar a escola para se casarem.

A Organização das Nações Unidas (ONU) manifestou-se "profundamente consternada" e "condenou com veemência" os contornos desta morte, exigindo ao governo do Zimbabué que reconheça o casamento infantil como um crime e ponha fim a esta prática no país.

"A tendência atual de casos não resolvidos de violência contra mulheres e meninas no Zimbábue, incluindo casamentos de menores, não pode continuar impune", sublinhou a ONU numa declaração divulgada no sábado.

A família de Machaya indicou que o bebé está bem de saúde, segundo os meios de comunicação locais.

As circunstâncias da morte da jovem gestante e o seu funeral estão sob investigação.

Uma petição a exigir "Justiça para Memory Machaya" já reuniu mais de 58 mil assinaturas. A organização responsável pela iniciativa (change.org) diz que a rapariga "foi violada, engravidou e foi-lhe negado trtamento" médico.

As mulheres e meninas "não são vistas como totalmente humanas, com direitos individuais ... para controlar os nossos próprios corpos", escreveu a ativista Everjoice Win na rede social Twitter. É a altura de pressionar aqueles "que têm o poder de atualizar a lei ou de fazer novas leis", defendeu.

A BBC indica que a legislação do Zimbabué permite o casamento a partir dos 18 anos e o início da vida sexual desde os 16 anos. Mas há famílias que aceitam o casamento infantil pelos benefícios económicos que poderão receber.