Rapaz acusado de assédio sexual na fila para o velório de Isabel II

Duas mulheres acusaram um rapaz de 19 anos de assédio sexual, na fila para a câmara ardente onde se encontra o corpo da rainha Isabel II, em velório público. O jovem foi detido.

Segundo as visadas, Adio Adeshine expôs os genitais e empurrou as mulheres por trás enquanto esperavam na fila, na margem do rio Tamisa, numa tentativa de chegar à urna da monarca, escreve a BBC. O caso aconteceu na quarta-feira, depois de as portas de Westminster Hall terem aberto ao público.

O jovem terá fugido à Polícia, mas acabou por ser detido. Acabou acusado, por um tribunal de Westminster, de dois crimes de assédio sexual.