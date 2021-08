Rapaz de 13 anos entre os detidos por morte de criança no Reino Unido

Patrícia Martins Hoje às 17:34 Facebook

Um homem de 39 anos, uma mulher de 30 e um rapaz de 13 anos foram detidos pela Polícia de Gales do Sul, sob suspeita de terem matado um menino de cinco anos, que foi encontrado no rio Ogmore em Bridgend, no Reino Unido.

Segundo a Polícia de Gales do Sul, "três pessoas foram detidas, entre elas um homem de 39 anos, uma mulher de 30 e um rapaz de 13 anos, todas da região de Bridgend". Os suspeitos são acusados de homicídio de um menino de cinco anos.

#UPDATE | A 39-year-old man, a 30-year-old woman and a 13-year-old boy, all from the Bridgend area, have been arrested on suspicion of murder following the death of a five-year-old boy in Pandy Park, #Sarn, #Bridgend.



Read more https://t.co/FaytChwXQr pic.twitter.com/vJZeyapqSe - South Wales Police (@swpolice) August 1, 2021

As autoridades inglesas revelaram ainda que a investigação continua em aberto, pedindo à população que assistiu ao crime para testemunhar para conseguir obter mais informações sobre como a criança foi parar ao rio.

"Estamos a apelar para que qualquer pessoa que tenha testemunhado este crime ou que tenha alguma informação que entre em contacto. Pedimos ao público que não especule sobre este crime nas redes sociais, pois esta é uma investigação ativa", referiu o Inspetor-Chefe Geraint White.

O menino de cinco anos, que foi encontrado no rio perto do parque Pandy, foi identificado como sendo Logan Williamson, uma criança que estava desaparecida na área de Sarn em Bridgend. O menino foi posteriormente encaminhado para o Hospital Princess of Wales, onde foi confirmada a morte da criança.

A população local e amigos da família prestaram uma homenagem à criança de cinco anos, deixando várias flores e cartões no local onde Logan foi encontrado. Também vários animais de peluche com mensagens para a criança foram deixados no local.

O inspetor-chefe adiantou ainda que a família da criança está a receber apoio por parte de psicólogos da Polícia de Gales do Sul e estão "a trabalhar para estabelecer todas as circunstâncias da sua morte para conseguir dar respostas à família".