Rapaz resgatado de gruta na Tailândia morre aos 17 anos

Um dos 12 rapazes resgatados de uma caverna tailandesa em 2018 morreu numa escola na Grã-Bretanha.

Duangpetch Promthep, agora com 17 anos, era o capitão da equipa de futebol Wild Boars que ficou preso numa enchente numa caverna no norte da Tailândia em junho de 2018. O intenso esforço de resgate de 18 dias fez manchetes em todo o Mundo e, desde então, inspirou filmes, documentários e livros.

O jovem recebeu uma bolsa para estudar no Brooke House College, em Leicestershire, no centro da Inglaterra, no ano passado. "Hoje o meu sonho tornou-se realidade", escreveu Duangpetch no Instagram em agosto. "Vou concentrar-me e fazer o meu melhor".

A polícia de Leicestershire foi chamada ao colégio interno no domingo devido a preocupações com o bem-estar de um aluno, cujo nome não foi divulgado de acordo com os protocolos da polícia britânica. "O aluno - um menino de 17 anos - foi levado ao hospital. Morreu entretanto", disse a polícia, acrescentando que a morte "não foi tratada como suspeita".

A imprensa tailandesa avançou que Duangpetch tinha escorregado e sofrido um ferimento na cabeça. O jovem terá estado no hospital ligado a um ventilador durante dois dias antes de morrer.

Mark Gooding, embaixador da Grã-Bretanha em Banguecoque, dirigiu as condolências à família de Duangpetch através do Twitter.

สถานทูตฯ อังกฤษ ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเพื่อนของดอม ดวงเพชร พรหมเทพ กรณีเสียชีวิตขณะกำลังศึกษาต่อด้านฟุตบอลที่สหราชอาณาจักร



เมื่อปีที่ผ่านมาพวกเราได้มีโอกาสต้อนรับดอมที่สถานทูตฯ ถือเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เราต้องสูญเสียบุคคลผู้มีพรสวรรค์ไป#13หมูป่า pic.twitter.com/2vas3zLJzs - UK in Thailand (@ukinthailand) February 15, 2023



A instituição de caridade tailandesa Zico Foundation, que o ajudou a garantir a bolsa, também expressou condolências à família no Facebook.