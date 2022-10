Rapper e autor de ficção científica russos designados "agentes estrangeiros"

JN/Agências Hoje às 00:29 Facebook

A estrela do rap russo ​​​​​​​Oxxxymiron e o escritor de ficção científica Dmitry Glukhovski foram sexta-feira designados "agentes estrangeiros", segundo a atualização de uma lista de pessoas assim classificados pelo ministério da Justiça da Rússia.

Miron Fiodorov, de 37 anos, que usa o nome artístico de Oxxxymiron, declarou-se no final de fevereiro, num vídeo inflamado, "contra esta guerra que a Rússia está a desencadear contra a Ucrânia", considerando-a "um desastre e um crime".

"Não à guerra", escreveu também nas redes sociais a estrela do rap russo, muito popular entre os jovens do país, que tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram.

Além de Oxxxymiron, também o escritor de ficção científica Dmitry Gloukhovski, que arrisca até 10 anos de prisão por ter criticado o exército russo após a ofensiva lançada contra a Ucrânia, foi igualmente colocado na lista de "agentes estrangeiros".

O escritor, de 43 anos, autor do best-seller Metro 2033, pediu às autoridades russas para que "parem a guerra", após os primeiros combates na Ucrânia.

No início de junho, o ministério do Interior russo já tinha colocado o escritor, que se encontra provavelmente no estrangeiro, na lista de pessoas procuradas na Rússia.

Aliona Popova, uma ativista russa de direitos humanos, conhecida pela sua campanha digital contra a violência doméstica na Rússia, também é classificada como "agente estrangeira", segundo a lista publicada.

A Rússia enfrenta uma repressão sem precedentes desde o início da ofensiva na Ucrânia.

As autoridades do país introduziram uma lei que prevê até 15 anos de prisão para qualquer publicação de informações sobre o exército que sejam consideradas falsas pelas autoridades.

Esta nova onda de repressão contra personalidades culturais dá-se poucas horas após a organização não-governamental russa Memorial, proibida no país desde 2021, ter sido distinguida com o prémio Nobel da Paz.