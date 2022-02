Morreu Rayan, o menino de cinco anos retirado de poço em Marrocos

R. S. Hoje às 20:33, atualizado às 22:50 Facebook

Morreu Rayan Awram, o rapaz de cinco anos que caiu num poço profundo numa aldeia no norte de Marrocos há cinco dias. Depois de ter sido retirado este sábado, o óbito acabou por ser declarado.

A Casa Real Marroquina confirmou, em comunicado enviado à imprensa, que as equipas de resgate nada conseguiram fazer para salvar a criança, que acabou por não resistir aos ferimentos. O rei Mohammed VI expressou, por via telefónica, as "sinceras condolências condolências à família neste doloroso incidente", lê-se na nota, que garante que "esforços máximos" foram mobilizados para salvar a vida de Rayan.

A missiva, relatada pela agência oficial MAP imediatamente após o fim da operação de resgate, assinala que o rei agradeceu os esforços das autoridades e das forças públicas, da sociedade civil e a solidariedade "forte" e "ampla" expressa aos familiares do rapaz.

Os socorristas marroquinos tinham iniciado na noite de sexta-feira os trabalhos de aproximação final para tentar resgatar com vida Rayan. O rapaz, cuja situação atraiu o interesse nacional e internacional, tinha caído acidentalmente num poço seco e estreito de 32 metros de profundidade, cavado perto da residência da família na vila de Ighrane, na província de Chefchaouen. Estava a brincar perto de casa, na terça-feira, quando desapareceu.

A operação de resgate tinha entrado na sexta-feira numa fase decisiva, com o início da perfuração de um túnel horizontal de três metros para chegar à criança. Esta fase era delicada e muito morosa, devido ao risco de deslizamentos de terra por causa da natureza do solo, com algumas camadas arenosas e outras rochosas.